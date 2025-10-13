激アツコラボキタぁぁぁ！！【ミスド】キュートなパケに癒される♡「限定ドーナツ」

期間限定品で賑わう【ミスタードーナツ】。今回は「ブラックサンダー」とのコラボドーナツをピックアップ。ハロウィン仕様の可愛いパッケージが映える、疲れを癒したい時に食べたいドーナツが集まっていて見逃せません。密かにラインナップしているネットオーダー限定品も含めた、10月31日まで販売中の「限定ドーナツ」をご紹介します。

カボチャやオバケなどのイラストが描かれた可愛いパッケージ。ピンクのコーティングがかかったドーナツは、お皿に盛り付けるだけで映えそうです。ストロベリーチョコとチョコレートを合わせており、ほんのりフルーティーで甘酸っぱい味わいがアクセントになるかも。食後のデザートにもおすすめ。

クリーム好きにおすすめの「ブラックサンダー & エンゼル」

線がけのデコレーションがされたキュートなドーナツ。透明なパッケージには手や目が描かれており、中のドーナツがモンスターにも見える可愛らしいデザインです。ふんわり感のある生地にホイップクリーム入りで、優しい甘さに癒されるかも。ビスケットとココアクッキーをプラスして、ブラックサンダーならではの食感のよさも再現されています。

粒々のトッピングをまぶした「ブラックサンダーチョコレート」

粒々のトッピングが映える華やかなドーナツも、可愛いイラストを添えたハロウィン仕様のパッケージが目印。チョコレート生地にチョコフィリングを合わせた、チョコたっぷりの濃厚感が楽しめそうです。ゴールデントッピング・ビスケット・ココアクッキーも加えており、負けず劣らず豪華な一品に仕上がっています。

ネットオーダー限定品も登場「衝撃！？ 焼きチョコブラックサンダーキャット」

最後は、ネットオーダー限定のコラボドーナツをご紹介。中に入っているドーナツには猫耳が付いた可愛らしいビジュアルに仕上がっています。公式サイトによれば「オーブンで焼き上げ」と一手間加えられており、店頭に並ぶドーナツとはまた違った味わいが楽しめそう。愛らしい表情のハロウィンパッケージもとってもキュートです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino