

山本彩とデヴィッド・ブラウン氏

山本彩が13日、10月11日から13日まで原宿・表参道エリアの都内３会場で開催された体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』に登場。フェンダーカスタムショップ最高峰の職人による公開オーダー企画「MEET THE MASTER BUILDERS」に参加した。（※情報の初出時、内容に誤字がございました。訂正してお詫びいたします）

【写真】山本彩『FENDER EXPERIENCE 2025』公開オーダー企画の模様

山本彩と共に理想のギターを具現化するのは、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、デヴィッド・ブラウン氏である。ブラウン氏は、2000年にフェンダーに加わって以来、数多くのモデル開発やアーティストギター制作に携わってきた熟練の職人だ。彼の作るギターは、ビンテージの味わいを保ちながらも、現代的な演奏性（プレイアビリティ）を兼ね備えることで知られ、特にネックの滑らかさや、ピックアップのレスポンス、塗装の質感に至るまで緻密なコントロールを行う繊細なビルダーである。俳優で楽器演奏も行うキアヌ・リーブスのプレシジョンベースも、彼が制作した作品の一つだという。

トークセッションでは、まず山本彩のギターのルーツが語られた。彼女がギターを始めたきっかけは小学生の時で、母親に教えられたカナダのアーティスト、アヴリル・ラヴィーンに触発され、兄と一緒にギターを買いに行ったことから始まる。彼女のファーストギターは、アヴリルが使用していたイメージに近い、フェンダージャパンの赤いストラトキャスターだったという。

現在のメインギターは、フェンダーの「American Professional II」ストラトキャスターで、ポップな楽曲にも合うサウンドと、鮮やかなビジュアルを気に入っている。しかし今回は、自身の楽曲に新たなアクセントを与える「もう一本の顔」となるギターをカスタムオーダーすることとなった。

今回山本が選んだボディシェイプは、自身のキャリアでこれまで使用してこなかったジャズマスター。ジャズマスターを選んだ理由として、ビジュアルの魅力に加え、「中低音のふくよかな感じ」を求め、楽曲に深みを出すギターが欲しかったと語った。

デヴィッド・ブラウン氏は、演奏性（スケール感）がストラトキャスターとほとんど変わらないため、山本がすぐに弾きこなせると太鼓判を押した。

ボディ材はボディバックにはアルダーを使用し、トップにはトラ目模様が入ったフレイムメイプルを貼り付けるハイブリッド構造で、軽量化を図る。カラーリングは 「大人っぽいけどかっこよさと綺麗さがある」落ち着いたトランスペアレント（シースルー）カラーを希望。デヴィッド氏からは、エッジをダークにしたバースト仕様や、グレーのシースルーカラーなどが提案された。

ネックは現在使用しているストラトと同じ「モダンCシェイプ」に9.5インチのラディアスを採用し、演奏時の違和感を最小限に抑える。また、ヘッドにはボディと同色を施すマッチングヘッドを希望した。

山本が特にこだわりを見せたのがインレイ（ポジションマーク）だ。ポジションマークにはパーロイド素材を使用し、12フレット目だけをブロックインレイ（イニシャルやロゴ入り）とし、他の箇所には「羽」のような個性的なデザインを入れるという遊び心を加えたいとリクエスト。

サウンドはストラトキャスターの爽やかな音色とは異なる、ゲイン（出力）が高めで、中低音が響くロックなサウンドを追求する。理想のサウンドは、ピックアップ（マイク）製作の名匠、ホセフィーナ・カンポス氏による手巻きピックアップなどで対応可能だと提案し、制作体制は万全であることを示した。

完成はおおよそ１年後くらいになる見込みだという。山本は「きっと今の私の感覚とまた違った私が1年後とか2年後とかにいると思う」と語り、このギターを持った瞬間に「きっと湧き上がるものがある。それを素直に音、曲で表現していきたい」と、未来の自分と音楽への期待を表明した。このジャズマスターは、山本彩の音楽の新たな旅路を支えるパートナーとなるだろう。