◆新日本プロレス「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」（１３日、両国国技館）観衆５３７２

新日本プロレスは１３日、両国国技館で「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」を開催した。

メインイベントで「ＩＷＧＰ世界ヘビー級」王者ザック・セイバーＪｒが「Ｇ１」覇者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと３度目の防衛戦を行った。

両者は真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス」でリーグ戦と準決勝で２度戦い１勝１敗。決着戦となった両国決戦は、序盤からエルボースマッシュ合戦で火花を散らした。

ザックがネックロックなどの関節技で追い込めば、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡもボディースラムで応戦。王者はエルボースマッシュの連打で反攻する。挑戦者はビッグブーツからのブレーンバスターで追い込むとエプロンのザックへビッグブーツで場外へ落とすとノータッチのトペコンヒーローで繰り出し王者を場外でダウンさせた。

窮地を脱した王者は逆にエプロンで倒れた挑戦者の右腕を強烈に踏みつけダメージを与える。それでもＴＡＫＥＳＨＩＴＡはブルーサンダーボムで抵抗もザックが右腕を捕獲。一進一退の攻防は、挑戦者が壮絶なエルボーでダウンを奪うとラリアットでカウント２に追い込んだ。

両者が共に必殺技を繰り出し、２人がダウンする死闘へ突入した。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがエルボーで王者を倒すと、ワガママを放ったが王者は、右腕、首を固める複合関節技で追い込んだ。この窮地をロープで逃げたＴＡＫＥＳＨＩＴＡ。王者は蹴りをたたき込み一気にたたみかける。

挑戦者はラストライドで逆襲するが、王者はヒザ蹴りで抵抗。ＴＡＫＥＳＨＩＴＡはレイジングファイヤーで失地を回復する。さらに胴締めスリーパーホールドで絞め上げたがザックは脱出。集中的に攻めた右肘へ蹴りをたたき込む非情な攻めで追い込んだがカウンターのヒザ蹴りで逆襲も王者はセイバードライバーをさく裂しカウント２・９まで追い込んだ。

熱闘にザックとＴＡＫＥＳＨＩＴＡのコールが交錯する国技館。王者はエルボースマッシュの連打。耐えた挑戦者はサポーターを外しエルボー一撃で王者をダウンに追い込んだ。３０分を超えるマラソンマッチは、リバースフランケンシュタイナーからヒザ蹴りでＴＡＫＥＳＨＩＴＡが攻め込み最後は、ワガママでザックを沈めＩＷＧＰ世界「初挑戦」初奪取の偉業を達成した。

ＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本と３団体と契約する新王者は「ザック、このベルト大事にするからよ」とメッセージを送り「文句あるヤツは俺の前に来い」と新日本プロレスの全選手へ宣戦戦布告した。

これに元王者の後藤洋央紀がリングイン。マイクを持つと「次はこの俺に挑戦させろ」と要求した。新王者は「お前が来るとは夢にも思わなかったよ」と挑発すると「新日本プロレスの若いヤツら、こんなベテランレスラーに任せていいのか？挑戦者・後藤でいいのか」と問いかけ「世界のＴＡＫＥＳＨＩＴＡは強いぞ」と挑戦を受諾した。

バックステージでＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「これがゴールだと思ってない。新しい山を探す。ＩＷＧＰの歴史にないような規格外の戦いでこのベルトを見せていく」と予告。挑戦を受諾した後藤とは「ドームの前にやってやるから」と来年１・４東京ドーム前に受けて立つ姿勢を宣言した。

◆１０・１３両国全成績

▼ＩＷＧＰ女子選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・朱里（１４分５６秒 朱世界→片エビ固め）王者・Ｓａｒｅｅｅ●

▼第２試合 スペシャル６人タッグマッチ ３０分１本勝負

クラーク・コナーズ、石森 太二、○デビッド・フィンレー（７分５８秒 オーバーキル→エビ固め）ティタン●、高橋ヒロム、鷹木信悟

▼第３試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

○ドリラ・モロニー（１３分３７秒 ドリラキラー→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ●

▼第４試合 後藤洋央紀復帰戦 ３０分１本勝負

ＹＯＨ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、○後藤洋央紀（７分５５秒 ＧＴＲ→片エビ固め）藤田晃生、ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権＆エル・ファンタズモ デビュー２０周年記念試合＆棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ） １５分１本勝負

△王者・エル・ファンタズモ（１５分００秒 時間切れ引き分け）挑戦者・棚橋弘至△

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（１１分４０秒 ＥＶＩＬ→片エビ固め）王者・ボルチン・オレッグ●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、○Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１４分４０秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ→片エビ固め）挑戦者組・上村優也●、海野翔太

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・辻陽太（２４分１３秒 逆エビ固め）王者・ゲイブ・キッド●

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

○挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（３１分１６秒 ワガママ→体固め）王者・ザック・セイバーＪｒ．●