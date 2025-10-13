陸上男子１００メートルで東京世界陸上（９月）代表のサニブラウン・ハキーム（東レ）が１３日、自身が主催する短距離の大会「ＤＡＷＮ ＧＡＭＥＳ」に参加した。ジュニア選手の力走を見守り「自分の思いをつなげるためにこういう大会を開催しているけど、こうやって子どもたちが自分の目の前で走ってくれることがものすごくうれしい」と、充実の表情を浮かべた。

大会中には３０分以上サイン会を行い、大会終了後には希望者全員と個別の写真撮影に対応。陸上界の顔として、子どもたちと触れあった。「目指すところは、野球やサッカーのように、メジャースポーツのように大会でお客さんが入って、選手のレベルもメダルを競えるくらいのレベルに到達するのが一番の目標」。現役でありながら、競技普及における草の根活動にも積極的で「やはり、世界陸上を終えてこれから自分たちがどうしていくかが一番大事になってくるので。みんなで切磋琢磨していけたら」と使命感を語った。

９月２７日には、サッカーＪ１の福岡でプレーする弟・ハナンが初出場し初得点をマーク。鮮烈デビューを果たしたが「デビューして、得点を決めたくらいで喜んでるだけではダメだよ、と」と、競技は違えどトップレベルを知る兄の顔をのぞかせ「プレッシャーを与えつつ、頑張ってくれたら」とエールをおくった。２８年ロス五輪では、サッカーと陸上で兄弟の代表入りが期待される。