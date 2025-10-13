ホームで来場者「1万人プロジェクト」アルビL ホームで埼玉に快勝！ホーム過去最多の来場に選手は
女子サッカー、SOMPO WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは来場者1万人を目指す「1万人プロジェクト」として13日のホーム戦を迎えました。
大声援を受けて戦った結果は…そして、来場者1万人は達成したのでしょうか。
ビッグスワンにできた長い列。
＜託見知行アナリポート＞
「選手自ら様々な企画を講じて来場を呼びかけたこの1万人プロジェクトホーム・デンカビッグスワンスタジアムには大勢のサポーターが駆け付けています」
なでしこジャパンがワールドカップで優勝した2011年。当時のなでしこリーグ、ビッグスワンで行われた神戸との試合では優勝メンバーの澤穂希さんや川澄奈穂美選手を目当てに2万4000人以上のサポーターが駆け付けました。
そのシーズンの平均来場者数は4500人を超えましたが、それ以降、伸び悩んでいます。
WEリーグ加入後、新潟がいまだ達成していない来場者1万人。
選手たちはひとりでも多くの人に来てもらおうと「1万人プロジェクト」としてSNSを中心にPRをしてきました。
～川澄奈穂美選手のインスタグラムより～
「10月13日のちふれASエルフェン埼玉戦では1万人プロジェクトと題しビッグスワンでさまざまなイベントを行います。ぜひお越しください！待ってます」
◇ ◇
そして迎えた13日のホーム戦。
＜初めて観戦に訪れた人＞
「Xみてきました」
「選手からの呼びかけです。行ってみようかなと思ってきました」
「もともとアルビレディースの試合に興味があって、こういういい機会なので来ようかなと思いました」
大きな声援を受けて勝利を目指す新潟。
0-0で迎えた後半17分。
コーナーキックのチャンスに近いサイドの城和！絶妙なヘディングで新潟が先制します。
これで勢いに乗った新潟。後半26分には滝川がディフェンスを振り切ってシュート！
エース滝川の今季3点目で熱気は最高潮に！
そして、いよいよ来場者数の発表。
＜会場スコアボード＞「7311人」
1万人には届きませんでしたが、WEリーグに加入して以降、新潟のホーム戦では最多となる7000人以上のサポーターが訪れました。
その大声援に応える選手たち……後半36分には滝川のスルーパスに途中出場の那須野！
那須野の今季初ゴールで勝負あり！
最後まで圧倒した新潟。サポーターに勝利を届けました。
＜試合後のサポーター＞
「ファンと関わってくれるので、親近感があるなと感じました。さらに自分たちももっと応援してあげたい気持ちがわいてきます」
【アルビレックス新潟レディース 川澄奈穂美キャプテン】
「最高でしたね。やっぱり。観客数で選手たちの頑張りが決まるわけではないが声援があがったりするとテンションが上がっちゃうのは選手としてはある、きょうはそれをより感じられた一戦だった。また来たいと思ってもらえるようなプレーをしたい」
【アルビレックス新潟レディース 滝川結女選手】
「この最高の雰囲気を皆さんと一緒に作れて、最高の景色を一緒に見られて本当に良かったです」