手づかみ食べの練習をする赤ちゃん。その真後ろにはワンコが…！？あまりに食べづら過ぎる光景は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で44万回再生を突破。「何回も見てるｗ」「わんこの笑顔かわいい」「圧が…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの手づかみ食べ練習で『ベビーせんべい』を与えていたら、犬が後ろで…】

手づかみ食べの練習をする赤ちゃんの後ろで…！？

Instagramアカウント「shibainu_amemaru」に投稿されたのは、柴犬「あめまる」くんと赤ちゃんのとある日常です。ベビーサークル内で手づかみ食べの練習をする赤ちゃんのために、ママがベビーせんべいを与えていたそう。

おせんべいを持ったママの手から視線が外せないあめまるくん。尻尾をブンブン振りながら、期待に満ちた顔をしていたといいます。きっともらえると思っているに違いありません…！

食べづら過ぎる光景に爆笑

赤ちゃんがおせんべいを口にいれようとしたその瞬間、クルッと振り向いてあめまるくんを見たそう。おそらくただならぬ圧を感じたのでしょう。0歳の赤ちゃんが感じ取れるほどの熱視線を送るなんてよっぽど食べたい気持ちが伝わりますね。

おせんべい片手にジーッと赤ちゃんに見つめられたあめまるくんは『くれるの！？』とばかりに身を乗り出してクンクンしたそう。

その後も赤ちゃんは、2度見ならぬ10度見するくらい振り返っていたといいます。これほどまでに食べづらいシーンはそうそうありません。成長した赤ちゃんと『半分こ』する日が楽しみですね♡

この投稿には「圧がスゴすぎてｗ」「ニコニコ笑顔が可愛い♡」「平和すぎる」などのコメントが寄せられています。今後も可愛いふたりから目が離せませんね。

ムキ顔も可愛い♡

おねだりが止まらないあめまるくんの別の一面が他投稿に紹介されています。ママがお鼻をツンツンすると、とたんにムキ顔に変わるあめまるくん。

実は『ムキー』と言いながら指を近づけると、お鼻にシワを寄せるのだといいます。ちょっぴり面倒くさいと思ってはいるものの怒ってはいないのだとか。裏付けるようにあめまるくんの表情は穏やかで、むしろママの指が近づくのを待っているかのよう。

これもママとの大事なスキンシップなのでしょう。まったく怖くないムキ顔を披露したあめまるくんは、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした。

Instagramアカウント「shibainu_amemaru」には、あめまるくんとご家族の日常が紹介されています。赤ちゃんとの関係性にも注目ですよ♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibainu_amemaru」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております