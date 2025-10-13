ジェノアでは“56分”しか”出場できず…… 無所属続くFWバロテッリはイタリアでのキャリア続行を模索中か 「海外からオファーがあったけど断った」
インテルやマンチェスター・シティ、ACミラン、リヴァプールなどを渡り歩いた元イタリア代表FWマリオ・バロテッリは新天地を探しているが、まだ見つかっていない。
数々の騒ぎを起こし、素行の悪さが何かと問題になってきたバロテッリだが、特別な才能を持つ選手の1人であることは間違いない。そんな同選手はリヴァプール退団後、様々なクラブへの移籍を繰り返し、昨年10月にジェノアへ加入、セリエAへ戻ってきた。
そして今夏ジェノアを退団し、フリーになったバロテッリ。新天地候補として日本や韓国、オーストラリア、アメリカ、メキシコなどが報じられたが、現在に至るまで移籍は実現していない。
そんなバロテッリは伊『La Gazzetta dello Sport』のインタビューにて自身の今後のキャリアについて言及。35歳を迎えたが、引退する予定はないようで、様々なクラブからオファーが届いていたことを明かした。
「海外からオファーがあったけど断った。心の中ではまだイタリアでプレイできるチャンスがあると思っていたからね。今のところそのオファーは来ていないし、海外のチームと契約するか、少し時間を取って1月のことを考えるか、選択を迫られている状況だ」
またバロテッリは「朝10時からトレーニングをしている。4回はグラウンドに行き、2回はジムに行く」と話しており、個人練習のおかげで良い状態にあると自身のコンディションについて言及した。
イタリアでのプレイを模索しているようだが、バロテッリは無事に次のチームを見つけることができるだろうか。