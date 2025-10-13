ヨーロッパではW杯予選が行われているが、イングランドやフランスなどが順調に予選突破を決めそうななか、期待を大きく裏切っているチームもある。グループBで勝ち点1の最下位に沈むスウェーデンだ。



リヴァプールFWアレクサンデル・イサク、アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュ、トッテナムMFルーカス・ベリヴァルなどの強力な攻撃陣を擁するスウェーデンだが、1分2敗と結果が出ない。先日のスイス戦も0-2と完敗を喫し、首位突破の可能性が消滅。プレイオフ進出の可能性を残すが、いよいよ後がなくなった。





スウェーデンメディア『fotballskanalen』は、スイス戦でアレクサンダー・ベルンハルトソン、ヤシン・アヤリ、ベリヴァル、ギェケレシュの4選手に5点満点中「1」を与え酷評している。ベリヴァルは至近距離からシュートを外し、ギェケレシュは枠内シュートを放つことができずに終わった。ギェケレシュに対しては「重要な一戦でギェケレシュの絶好のプレイを必要としていたが、肝心な場面でその力を発揮することができなかった」と評された。また、指揮官ヨン・ダール・トマソンにも批判が集中している。試合後に同監督は「これはノックアウト式ではない。まったく違う。この組み合わせを見たときに最初に言ったように、このプールでは全員が勝ったり負けたりする。つまりコソボに勝てば、おそらく2位になれるということだ」と発言したが、解任すべきだとの意見もあるようだ。次戦コソボ戦に勝てば勝ち点4で並ぶことになり、プレイオフ進出のためにも必勝となるスウェーデン。『Telegrafi』によるとトマソン監督は3人の選手をコソボ戦で入れ替えるとのことだが、どのような結果となるだろうか。