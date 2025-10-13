Kannaが、Sony Music Labelsより新曲「ヤング・ムーヴメント」を10月29日に配信リリースする。

Sony Music Labelsからの第1弾リリースとなる本楽曲は、プロデューサーにシライシ紗トリを迎え、ミクスチャーロック界の大先輩であるFLOWによるTVアニメ『NARUTO -ナルト-』のオープニングテーマ「GO!!!」を大胆にサンプリングした1曲。平穏すぎる日常へ牙と中指を立てていくようなNouchiのリリックと、Koshiの台風のように激しいギターリフが印象的な楽曲に仕上がっているという。

また、カップリングには新たなライブアンセム「ルックアヘッド☆ジャンプ」を収録予定。Pre-add／Pre-saveをすると、メッセージ付きオリジナルジャケット写真（スマホ待ち受け画像）がプレゼントされるとのことだ。

さらに、「ヤング・ムーヴメント」は本日10月13日に出演する『FM 802 MINAMI WHEEL 2025』でも初パフォーマンス。20時よりclub jouleへ登場する。

なおKannaは、11月より東京、名古屋、大阪をまわるスプリットツアーを開催。対バン相手はEMNWに決定しており、Kannaにとっては新曲のリリースツアーであり、新世代ミクスチャー対決となる。チケットは一般販売中だ。

＜FLOW コメント＞

僕らの「GO!!!」をサンプリングで使ってくれた「ヤング・ムーヴメント」！「GO!!!」をリリースしたのが今のKannaの2人と同年代の時で、この時にしか書けない曲、詞があると思ってて、僕らのその時の衝動とKannaの2人の現在の衝動、想いが重なったみたいで嬉しいです！2人のセンスでサンプリングされてる「GO!!!」の音も楽しんでくれたら嬉しいです！Kannaありがとう！

（文＝リアルサウンド編集部）