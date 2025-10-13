公明党が自民党との連立から離脱したことを受け、自民党県連の森山裕会長は県内での今後の関係について、連携への努力を続けていく考えを示しました。また、党の新たな執行部の発足に伴って退任した幹事長の職については「貴重な経験だった」と振り返りました。



公明党は10月10日、26年にわたった自民党との連立から離脱する方針を明らかにしました。これを受け、自民党県連は11日、今後の対応を協議しました。会議に出席した森山県連会長は「連立ができなくても重要な法案や予算では連携できるよう努力すべき」と述べました。





（自民党・森山裕県連会長）「今回残念な結果になっていること極めて遺憾。ただ、我が国の将来を考え外交やいろいろ総合的に考えると自公の連携は大事なこと。連立ができなくても重要な法案、予算については最低でも連携ができる努力はそれぞれの立場で続けなければならない」「自公の連携は鹿児島の発展のために欠くことのできない枠組み」と強調し、県連として引き続き関係性を維持するために働きかけていく考えを示しました。ただ、今後の選挙協力については国政、地方選挙を含めて「そのときになってみないと分からない」としています。一方、党の新たな執行部の発足に伴って幹事長の職を退任した森山県連会長。「貴重な経験だった」と振り返りました。（自民党・森山裕県連会長）「高望みだったが、一回経験して貴重な経験だった。次から次に選挙があり厳しい選挙ばかりだったが、原因はどこだったかはよく考えておかないといけないと思っている」もう少し続けたかったかという記者の問いには…。（自民党・森山裕県連会長）「いやもういいですよ」後任の鈴木俊一幹事長については「非常に正直で公正な方で適任だと思う」と期待を込めました。