8月の記録的大雨で被災し、休業していた霧島市の物産館が13日から営業を再開しました。一方、崩落した姶良市の網掛橋はおおむね1か月程度で開通できるようになる見通しが示されました。



（仁田尾美菜アナウンサー）

「13日から営業を再開した日当山無垢食堂では復興記念イベントが開催されている。地元の特産品が多く並びたくさんの人で賑わっている」



営業を再開したのは霧島市のレストラン併設型の物産館「日当山無垢食堂」です。





8月の記録的大雨で被災しましたが、SNSなどを通して約150人のボランティアがかけつけ、13日から営業を再開しました。復興を支援してきた地元のボランティアに感謝を伝えようと復興記念のイベントが開かれました。地元で営業する12店舗のブースが並び、パンやクッキーなどを求め、300人以上が集まりました。（客）「雨の被害もまだまだ苦しんでいる方も知り合いにいるので、やっと家が見つかったとか、そういう方たちにも元気が出るイベントだと思う」「結構水も来たりして大変だったがみんな頑張って協力して復旧できたからよかった」「みんな大変な思いをしていたが県外の方からも支援があってちょっとずつだが普段の生活が取り戻せてよかった」（たくみの食たく・寳園多久美オーナー）「2か月ぶりの再開でたくさんの方が最初から並んでいてすごくびっくり。うれしい」（日当山無垢食堂・松枝俊顕さん）「人とのつながりに助けられた部分があるので町の中でもつながりが作れるような形ができたらそれがつながって困っている人たちが助けられると思う」復興が進むのは霧島市だけではありません。（仁田尾美菜アナウンサー）「霧島方向や鹿児島市内に向かうときに必要となる網掛橋。豪雨の影響で崩落したが約1か月後に開通予定」8月の記録的豪雨で崩落した姶良市加治木町の網掛橋。1日約2万5000台の車が通っていた国道10号の網掛橋周辺は、今は橋の手前までを行き来する車が1日40台から50台ほどに。通り会の店はどこも客足が遠のいています。そうした中、懸命な復旧工事が進められていて、国土交通省はおおむね1か月程度で開通できるようになる見通しを発表しました。（COZY CAFE・上猶洋美さん）「思っていたよりも早く（網掛橋）開通ということで頑張ろうとさらにそういう気持ちになった」姶良市加治木町では地元の店が集まり、通り会を立ち上げ、先週、復興のシンボルとして黄色い旗を設置しました。うれしさの一方でこんな思いも。（川村ふとん店・川村吉一さん）「数日しか経っていないがこの辺りは黄色というイメージが染み込んでしまって、開通するのはうれしいがこの旗を外したくないというのが強い」一歩ずつ復興への歩みが進められています。