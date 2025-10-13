殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が裁判のやり直しを求めている大崎事件で、5回目の再審請求に向けて準備を進めている弁護団が原口さんと面会しました。また、面会の後に行われた弁護団や支援者らによる現地調査では、原口さんの長女・京子さんが涙ながらに支援を訴えました。



(大崎事件弁護団・鴨志田祐美事務局長)

「アヤ子さんこんにちは。もう第5次請求始めるからね。大丈夫？頑張らなきゃね」





弁護士の言葉に耳を傾ける原口アヤ子さん(98)。1979年、大崎町で義理の弟を殺害した罪などで服役したものの無実を訴え、裁判のやり直し再審を求めています。これまでの4回にわたる再審請求で再審開始の決定が3回出されたもののいずれも上級審で取り消されています。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美事務局長)「裁判になって無罪になるときはアヤ子さんも一緒に裁判所に行くんだからね。元気でいてくださいよ」原口さんは弁護士の呼び掛けに何度も頷き、笑顔も見せていました。また、面会の後に行われた弁護団や支援者らによる現地調査には原口さんの長女・京子さんも出席。「母は耐えて生きている」と涙ながらに支援を訴えました。(原口さんの長女・京子さん)「母は話せないが頑張って生きている。耐えて生きている。元気なうちに「してなかったよ」、「わかってもらえたよ」と言ってあげたい」遺体が発見された日から、15日で46年。弁護団や支援者らが改めて、当時の状況などを確認しました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美事務局長)「原口さんに会い、現場を見るということはそれだけかかっている時間の重さを再認識させられる。本当に今度こそ決着をつけなければという覚悟を新たにした」弁護団は5回目の再審請求に向け準備を進めていて、10月18日に会見を開き今後の動きについて説明する方針です。