「私はアルコール依存症者です」。2025年6月に解散したアイドルグループTOKIOの元メンバー、山口達也さんが薩摩川内市で講演しました。講演のテーマは「人生をあきらめない」。アルコール依存症の恐ろしさや自身の心境の変化について語りました。



(山口達也さん)

「私は現在アルコール依存症者。私が患っているアルコール依存症は完治しないと医師に宣告された。この病気と一生付き合っていこうと決めた」





薩摩川内市で講演を行ったのは、2025年6月に解散したアイドルグループTOKIOの元メンバー、山口達也さんです。講演会には約800人が参加しました。山口さんは自身がアルコール依存症を患った経緯や、5年前の飲酒運転、7年前の不祥事について触れ当時の苦悩を語りました。(山口達也さん)「自分が生きているだけで人に不快な思いをさせる迷惑をかける。どこに行っていいかわからないし、死ぬ勇気もない。自分の存在が不快だとずっと思っていた。結局は低すぎる自己肯定感。自分を肯定することができなかった」自己肯定感の低さからアルコールに頼る生活を送っていた山口さん。自分の失敗を受け入れ、病気であることを認めたことが変わるきっかけになったと言います。(山口達也さん)「5年前に（アルコール依存症を）認めた。そこからスタート（発症）したわけではなく、昔からなっていたが5年前に認めた。この認めたということが非常に大事なこと。過去と他人は変えられないけど自分と未来はどんどん変えられる」講演後には質疑応答が行われ、実際にアルコール依存症を患う参加者などからの質問に自身の経験を交えながら答えました。(参加者)「私は依存症で苦しい思いをしてたので山口さんも苦労されたんだと実感した。まだ（依存症を克服して）10年だがいい目標がまたできてありがたい」山口さんは今後も全国各地で講演活動を続けていきます。