◇プロボクシング スーパーバンタム級ノンタイトル戦 WBA・WBO1位・中谷潤人《10回戦》WBC8位セバスチャン・エルナンデス（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

前WBC・IBFバンタム級王者の中谷潤人（27＝M・T）が13日、神奈川・相模湖CCで行っていた走り込み合宿を打ち上げた。

3日間の合宿では、午前は相模原市内で8〜9キロのロードワークをし、午後は相模湖CCでサーキットトレーニングを行った。M・Tジムの村野健会長が「体がひと回り大きくなった。気持ちも入っている」と言う通り、「いいトレーニングを積めている。下半身をしっかりいじめ抜いて、いい具合の疲労感」と充実した表情を見せた。

セバスチャン・エルナンデス（24＝メキシコ）戦は、来年5月に計画される4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との決戦に向け、スーパーバンタム級転級初戦となる。リミットが1・8キロ増えるため、フィジカルトレーニングで「筋肉量を2〜3キロ」増やしたという。

「体の重さが変わった。最初は重いなと感じた」と明かすが、今合宿で「どうコントロールできるか、ランニングで試しながら感覚を研ぎ澄ませている」と言う。その感覚が「試合で生きてくる」と手応えも話した。

筋肉を増やして心配されるのは、スピードが落ちることだ。「パンチは（体重を）乗せられているなと感じる。あとはどれだけスピードを出せるか」。ラダートレーニング（脳から筋肉への伝達速度を上げるトレーニング）も「いつもより多めに」行っており、スーパーバンタム級の体づくりも着々と進めている。

エルナンデスは20勝18KO無敗の強打者だが「パンチはあってもスピードはあまりないかなと。しっかりイメージしながら、つくり上げていく」と話す。12月の試合後は、尚弥戦まで試合を入れる予定はなく、転級初戦が決戦前最後のスーパーバンタム級戦となる。

11月からは、恒例の1カ月のロサンゼルス合宿を行う。ルディ・エルナンデス・トレーナーからは「実戦練習をやっていこう」と伝えられている。大一番に向けて、中谷の転級準備も順調に進んでいる。