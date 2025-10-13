サッカー日本代表（世界ランキング１９位）は１４日午後７時３０分から、東京スタジアムでブラジル（同６位）との国際親善試合に臨む。

過去２分け１１敗と勝てていない相手から、どうゴールを奪うか。来年のワールドカップ（Ｗ杯）本番の戦い方を占う一戦となる。

これまでＷ杯を５度制しているブラジルだが、今回のＷ杯南米予選は５位で突破。対戦経験のある長友（Ｆ東京）は「最強ではないからチャンスはある」とみる。しかし、５月にイタリア出身の名将アンチェロッティ監督が就任し、チーム状態は上向き。１０日の韓国戦ではＦＷロドリゴ、ビニシウス（ともにレアル・マドリード）らが得点し、５―０と圧勝した。

特に守備の組織化が図られており、「きれいに（崩して）ゴールなんて、なかなかない」と南野（モナコ）。日本は１０日のパラグアイ戦で小川（ＮＥＣナイメヘン）が決めた１点目のように、ボール奪取からの速攻に活路を見いだしたい。

ブラジルメディアによると、ブラジルは日本戦も多くの主力を起用するとみられる。森保監督は「最初から負けないために戦うのではなく、勝つために戦う」と意気込みを語った。