公明党の斉藤代表は10日、連立の解消を自民党の高市総裁に伝え、発表しました。長年続いた選挙協力も白紙となり、福岡でも衝撃が広がっています。



■公明党福岡県本部・秋野公造 代表

「熟した連立政権がいったん白紙となって終わってしまったことは、もうただただ残念です。」



12日にFBSの取材に応じた公明党福岡県本部の秋野公造代表は、斉藤代表が決断したこととは言え、突然の連立解消に衝撃を受けていました。





公明党の斉藤代表が連立離脱の最大の理由に挙げたのが「政治とカネの問題」です。斉藤代表は、改革に向け自民党の態度が不十分だとして、結論を先延ばししませんでした。この問題について秋野代表は、両党で折り合える点を探るべきだったと指摘します。■秋野代表「政治とカネの問題は国民に大きな政治不信をもたらしたので、きちんと解決策を自民党と公明党で示したかった。これは私の率直な偽らざる思いです。」その上で秋野代表は、地方レベルでは選挙協力を含め引き続き、自民党と連携していく考えを示しました。■秋野代表「理屈上はほかの政党の方に対して推薦を出すということは可能になりましたが、実際にやるかどうかはまた別の話になると思います。どこまでも人物本位で仲間を応援していくことになると思います。」

12日に福岡市で行われたマージャン大会の会場に、自民党の鬼木誠衆議院議員の姿がありました。去年の衆議院議員選挙では公明党から推薦を受けたものの、選挙区で敗れ、比例代表で復活当選しました。



連立解消によって、今後、公明党からの推薦が不透明になる中で、次の選挙に向けて有権者と接する機会を増やすため、地元の催しに参加しています。



■自民党・鬼木誠 衆議院議員

「福岡2区は都市部で毎回大激戦なので、次もさらに厳しいものになるというのは覚悟しています。党と党の間での推薦はなくなるかもしれないですけれど、今まで築いた人間関係は大事にしながら最大限の努力はしていきたいと思います。」



一方、野党側では、各党で受け止めが異なっています。



■立憲民主党・野田代表

「自民党から政権もぎとるのは、十数年に一回のチャンスです。」



野党第1党である立憲民主党の野田代表は、総理大臣指名選挙で国民民主と維新と野党統一候補を立てれば自民党単独の議席を上回るとして、国民民主、維新との3党党首会談の開催を調整しています。

立憲民主党福岡県連の稲富修二代表からも、政権交代を目指すべきとの言葉が聞かれました。



■立憲民主党福岡県連・稲富修二 代表

「首班指名を受けるべくあらゆる努力をするべきだと思っています。政権を取りに行かないと、と思います。」



一方、国民民主党の玉木代表は、安全保障政策などを例に今のままでは立憲民主党との連立は難しいとの認識を示しています。



■国民民主党・玉木代表

「基本政策の一致がないと、国の運営に責任を持つことはできないと思います。今ずれがありますから。」



その上で、玉木代表は立憲民主党から呼びかけられた党首会談には応じる意向を明らかにしました。また、榛葉幹事長に、自民党、公明党、日本維新の会とも幹事長会談を行うよう指示したことを明らかにしています。

11日に党員を集め県連大会を開いた、国民民主党福岡県連の大田京子代表も、連立の相手選びについては慎重な姿勢をにじませました。



■国民民主党福岡県連・大田京子 代表

「広く多くの方の意見を聞いて、党の方向性が日本にとってどうなのかという視点で見極めたいと思っています。」



日本維新の会の藤田共同代表も、野党同士の連立には慎重な姿勢を見せています。

また、11日に福岡市で集会を開いた、れいわ新選組の山本代表は、与野党を問わず連立への参加に否定的な見解を示しました。



■れいわ新選組・山本太郎 代表

「高市氏側ではなくて野党連合側の代表が誰か総理になったとしても誤差。そう考えた時に、れいわがどっちに乗りますか？なんて『どっちも乗らない』。」



参議院議員選挙以降、いわゆる「政治の空白」が続いていて、国民が求める、物価高対策などの政治が果たすべき課題は置き去りのままです。