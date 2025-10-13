俳優チ・チャンウク、スイムウェア姿を突然公開！筋骨隆々の上半身に視線釘付け「筋肉が眩しい」【PHOTO】

俳優チ・チャンウクが突然スイムウェア姿を公開し、ファンを虜にしている。

【写真】チ・チャンウク、たくましい肉体美

10月13日、チ・チャンウクは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「バリ島終わり」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、彼がインドネシア・バリ島を訪れたときのものである。公式化されたことは何もないが、ネット上にはバリ島で何らかの撮影をしていたという目撃情報が拡散されている。

（写真＝チ・チャンウクInstagram）

写真のなかのチ・チャンウクは、ホテルと思われる場所でくつろいだり、プールでゆっくり泳いだりしている。なかでも、上半身を露わにしてスイムウェアを着用した彼は、遠くから捉えられた写真でも筋骨隆々であることがわかる。

投稿を目にしたファンからは、「鍛えられたすべての筋肉が眩しい」「どでかく投稿してください」「バリのお仕事お疲れさまでした」といった反応が寄せられていた。

なお、チ・チャンウクが出演するDisney+ドラマ『捏造された都市』は来る11月5日より配信開始予定だ。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。