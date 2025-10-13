「receive a kickback」の意味は？答えが気になって仕方がない…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、お金に関する悪いことです。

果たして、正解は？

正解は「違法にお金を受け取ること、賄賂を受け取ること」でした！

「receive a kickback」は「違法にお金を受け取ること、賄賂を受け取ること」という意味のイディオムです。

「The traffic cop receives kickbacks for not writing tickets to politicians.」

（交通警官は、政治家に違反切符を切らないようにと賄賂を受け取った）

キックバックはその条件次第で、合法にも違法にもなり得るそうですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。