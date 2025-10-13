福岡市博物館で13日から、ディズニー作品の世界に没入できるイベントが始まりました。九州初上陸の夢の世界です。

■八木菜月アナウンサー

「わーすごい。大きなスクリーンに映像が映し出されていて、まるで映画の世界の中にいるようです。」



福岡市博物館で始まったディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス。会場では、オープン前からおよそ150人が列をつくりました。





九州エリアでは福岡県だけの開催で、ディズニーの映像や音楽を、まるで自分が映画の世界に入り込んだように楽しむことができます。

人の動きに合わせて映像も変化します。さらに、映像に合わせて本物のシャボン玉も降り注ぎます。



他にも「ライオンキング」や「塔の上のラプンツェル」など、ディズニーの歴代の人気作品が多数登場します。



■訪れた人

「楽しかった。」

「想像していたよりすごく立体的で、シャボン玉も楽しかったです。」

「映画館だと見るだけですが、ここだと下にも映るので本当に（映画の）中に入り込んだ感じで、より迫力があります。」

「福岡でこれを味わえるのは最高です。」

会場内は全てのエリアで写真・動画の撮影がOKです。さらに、ファン必見のフォトスポットコ―ナーも設置されています。



ディズニー作品の大ファンという八木アナウンサーも、この表情です。

また、ブック型ライトやぬいぐるみなど、ここでしか手に入らない限定グッズも販売されています。



ディズニー・アニメーションの世界を全身で感じられるイベントは、来年2月1日まで、福岡市博物館で開催されています。入場料は、一般2700円、中高生1900円、4歳～小学生1000円です。平日は200円引きです。