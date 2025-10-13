スタイリストが買った「欠点のない黒バッグ」どんな服にも「どんな用事にも合う」名品
プロ視点で「どんな用事にも合う」1軍バッグ
【SELECT RULE】
スタイリスト私的「必要不可欠な黒」
日々、多くのバッグに触れるGISELeスタイリストたちの審美眼にかなうものってどんなもの？自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み取材。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです。
【スタイリスト・出口奈津子さん】
ほんのりキレイめな印象もただよう、好感度の高いカジュアルスタイルを提案。私服は、ほどよく力の抜けたパンツスタイルが多いからこそ、スカートやジャケット選びの着眼点にはぜひ注目を。
【SELECT RULE】
□「とことん使い込んで味を出す」
□「肩こりしない小さめ＆軽め」
「職業柄、重い荷物を持つことが多いのでバッグはミニでライトなものを愛用しています。シンプルなのにふつうじゃない見た目が好きで、ずっと偏愛しているAeta。このミニボストンは使い込むうちにシボ感がどんどん濃くなり、くたっとしてきました。
手帳と財布を入れてちょうどぴったりになるサイズ感で、プライベートな日にも出番多め。ミニマムだからいつものカジュアルな服にも浮かずにラフなスタイルの洗練度を高めてくれます」（スタイリスト・出口奈津子さん）
スタイリスト私的「必要不可欠な黒」
【選ばれ続ける理由は？】≫「ベーシックだけど特別だから」スタイリストたちが買った「いちばんいい黒」名品