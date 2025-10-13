【万博閉幕】MVPは文句なしミャクミャク…ファイナルイベントで大喝采「ありがとう」「Thank you for all…」
大阪・関西万博が13日、最終日を迎えた。半年間にわたり、大阪・夢洲で繰り広げられた国際的イベントのMVPは、圧倒的に公式キャラクター「ミャクミャク」だった。閉幕日はミャクミャク一色。ファイナルイベントでは、野外ステージのセンターで弾けた。
【写真】万博閉幕日のコンビニ…「入られへんやん！」
会場内は、思い思いのミャクミャクコーデがずらり。赤と青で、来場者それぞれが感謝を込めた。ミャクミャクは、フラッグパレードにも参加し、184日間のゴールテープを切った。夜空には、赤と青の花火も打ち上がった。
野外のEXPOアリーナ「Matsuri」で行われたファイナルイベント『JR西日本グループpresents ありがとうと旅立ちの祭典〜Thank you for all…〜』では、第3部「旅立ち」のステージに登場した。
ハラミちゃんが、1970年大阪万博のために製造されたピアノを演奏。「いい日旅立ち」に続き、「上を向いて歩こう」は合唱となった。そして、万博のために尽力してきた面々がステージに集合。そのセンターは、やはりミャクミャクだった。
ミャクミャクは、大きなジャンプを披露して踊り、ステージのセンターでポージング。大喝采のなか「ありがとう」の声が飛び交った。ミャクミャクのバックには「Thank you for all…」の文字が彩られた。
