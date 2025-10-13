波うつお湯、たゆたうコーヒー。スケルトンなコーヒー器具から目が離せない
コーヒー抽出器具を超えて、もはや癒し。
今年も参加したスペシャルティコーヒーのイベント『SCAJ』（9月24日〜27日 南1・2ホールは26日まで）で出会い、「おっ！」と目を引いたのが、大定番のコーヒー器具のスケルトンバージョンたち。
透け透けになるだけで、そのビジュアルにグッと心を掴まれるんだよなぁ。
「エアロプレス」に6色のスケルトンカラーが登場
こちらは、空気の圧力を利用してコーヒーを抽出する「エアロプレス」。
これまで「AeroPress COFFEE MAKER original（エアロプレスコーヒーメーカーオリジナル）」は、グレーがかったカラー1色だったのですが、昨年冬にはクリアカラー、今年冬（日本発売）にはこの6色が登場。
特にこのピンクなんて、抽出器具にはなかなかない色味がかわいい。キラキラして見えて、ときめきます。
ちなみにエアロプレスは、こんなふうにお湯の中で泳ぐコーヒー粉を見つめながら抽出するスタイル。スケルトンだと目でも楽しいだろうなぁ。
ハリオの名品ドリッパーが5色も登場
ハンドドリッパーとして定番なHARIO（ハリオ）の「V60」は、今年で発売20周年。それを記念して登場した、5色の限定カラーがこちら。
V60（1〜2杯用）とペーパーフィルター、計量スプーン、V60と同色のサーバーフタがセットになった「V60 カラーブリュー」（2,200円 税込）のほか、こちらのセットに加えてお湯を細口に注げる「V60ドリップケトル・エアー」が入った「V60 カラーブリュー・ウィズケトル」（4,180円 税込）のセットで販売されています。
限定カラーの特別感と、絶妙なネオンカラーがたまりませんね〜。
V60の別注カラーオリジナルモデルも
コーヒーのサブスクで知られる「PostCoffee」のブースで大きく飾られていたのは、またまたハリオの「V60」ですが、こちらはPostCoffee別注カラーオリジナルモデルの「V60SP」。
ビビッドなスケルトンカラーで、モノトーンになりがちなコーヒー器具の中にこのカラーがあると、グッとおしゃれに見えそうです。
毎年人だかりのできるPostCoffeeのブース。今年は「PostCoffee FESTIVAL」と題して過去最大規模の出展でした。
今年もまた新たなアイテムに出会えた『SCAJ』。ルーティーンになりつつあるコーヒー抽出も、スケルトンだとお湯が落ちていく様子を眺める時間がちょっと楽しくなりそうです。