ルイ・ヴィトンの新作バッグ♡「LV ファイヤーワークス」着想のカプシーヌが登場

ルイ・ヴィトンから、エレガンスと遊び心が融合した新作バッグが登場しました。ファッションジュエリーコレクション「LV ファイヤーワークス」から着想を得た「カプシーヌ」シリーズ、そしてモノグラム・エクリプス キャンバスで仕立てた「サイドトランク」。どちらもメゾンのクラフツマンシップと洗練を感じさせるデザインで、毎日の装いをより華やかに彩ります。あなたの日常をアップデートする、憧れの新作をチェックしてみて♡

ルイ・ヴィトン「カプシーヌ」♡煌めく新作に注目

ルイ・ヴィトンの人気ライン「カプシーヌ」から、ファッションジュエリー「LV ファイヤーワークス」コレクションにインスパイアされた新作が登場。

まず注目したいのは「カプシーヌ MINI」（1,034,000円）。上品なフローズンブルーのトリヨンレザーを採用し、ハンドルにはチェーン装飾、サイドにはチャームが煌めくデザイン。

W 21×H 13.6×D 8 cmとコンパクトながら存在感のある一品です。

続く「カプシーヌ BB」（1,122,000円）は、デイリーにも使いやすいサイズ感（W 27×H 17.3×D 9 cm）。

トリヨンレザーの柔らかさとゴールドチャームの華やかさが、上品な印象を引き立てます。どちらもフラップを内外に調整でき、2通りの表情を楽しめる仕様です♪

都会的な軽やかさを纏う「サイドトランク」

メゾンのトランク製造の伝統を受け継ぐ「サイドトランク」シリーズからも、新作「サイドトランク MM EW」が登場。価格は594,000円。

モノグラム・エクリプス キャンバスにシルバーカラーの金具を組み合わせ、モダンでリラックス感のある横長フォルムに仕上げられています。W 28×H 15×D 7 cmと実用性も抜群。

Sロックスタイルの留め具やコーナー部分のディテールがメゾンのアイコニックなエッセンスを際立たせ、クロスボディとしても楽しめる2WAY仕様。オンにもオフにも映える万能バッグです。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンの新作バッグで叶える、自分らしいエレガンス

今シーズンのルイ・ヴィトンは、メゾンの伝統とモダンな感性が溶け合うデザインが魅力。「カプシーヌ」はエレガントに、そして「サイドトランク」は洗練された日常使いにぴったりです。

どちらも持つだけで自信を与えてくれるような、タイムレスな美しさを秘めた逸品。この秋は、自分らしいエレガンスを纏うバッグを見つけてみてはいかがでしょうか♡