Hカップグラドルでアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動する月花めもりさんが週刊SPA!10月14・21日合併号（扶桑社）に登場。人気企画「グラビアン魂」に初出演を果たしました。



【写真】アイドル、グラドルとマルチに活躍する月花めもりさん

撮影テーマは「ホラー映画のヒロイン」。みうらじゅんとリリー・フランキーが「月花はホラー映画のヒロインにいそう」と語ったことがきっかけで、今回は恐怖映画の世界観をモチーフに撮影。不穏な空気の中で見せる、月花さんの美貌がより強烈な印象を残しました。Hカップのダイナマイトボディに目がくぎ付けです。（撮影：岡本武志 ヘアメイク：市嶋あかね スタイリング：菊地文子）



【月花めもりさんプロフィール】

つきはなめもり 2002年9月14日生まれ 東京都出身 T161・B95(H)W62H90 アイドルグループ「ゆえない」に所属しながら、グラビアアイドルとしても活動中。DVD『月花めもり はじめてます』（ラインコミュニケーションズ）が発売中。2ndDVD『ただいま成長中！』が11月に発売。最新情報は公式X(@mmeo_914)、公式Instagram(@mmeeoo914)