現職の辞職に伴う燕市長選挙が10月12日、告示されました。



新人2人が立候補し、一騎打ちとなります。



燕市長選挙に立候補したのはいずれも無所属で新人の佐々木剛さん・59歳と佐野大輔さん・41歳です。



【無所属・新人 佐々木剛候補】

「この燕市で生きがいを持ち、楽しめ、希望を持てる安心で安全な暮らしができる街づくりに努めてまいります」



大学院を修了後、35年間、金融業界に携わった佐々木さん。海外生活を経験したことからグローバルな視点を市政に生かしたいとしています。





【無所属・新人 佐々木剛候補】「ここから1週間が本当の勝負。身の引き締まる思いです」【無所属・新人 佐野大輔候補】「皆さんと作っていく燕市をしっかりと引っ張って、みんなが住んだり働いたりしてよかったと思える、そんな燕市を作っていきたいと思っています」一方、燕市の職員や市議としてまちづくりに関わってきた佐野さん。これまでの活動で得た地域のネットワークを強みに7日間の選挙戦に臨みます。【無所属・新人 佐野大輔候補】「声に出して皆さんに届けることができる。精一杯、この7日間走り切りたい」産業振興や子育て政策などが争点となる燕市長選挙。投票は10月19日に行われ、即日開票されます。