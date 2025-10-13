熱演後にがっちり握手を交わし…

月9ドラマに猜薫狼ぅラリ畛僂能弍蕕垢誅誕蠅僚優が、21歳俳優と熱烈2ショット…。反響を呼んでいる。

話題の写真を公開したのは、ドラマ「絶対零度 〜情報犯罪緊急捜査〜」(フジテレビ)の公式インスタグラム。

主演の沢口靖子(60)と6日に放送された第1話ゲストの奥智哉(21)のオフショットを「奥智哉さんクランクアップ後の1枚です」のコメントとともに紹介した。

刑事･二宮奈美役の沢口と牋妊丱ぅ鉢瓩糧蛤瓩房蠅鮴める青年･高山蓮を演じた奥は、取り調べ室で緊迫したシーンを演じた。家族を人質にされていたと弁明する高山に対し、「甘ったれてんじゃないわよ」「あなたは被害者じゃない、加害者よ」と二宮が一喝。そんな名シーンをともに作り上げた2人が、クランクアップ後に手を力強く握り合う、熱烈な思いが伝わってくる2ショットとなっている。

また、同作のために髪をバッサリとカットしてショートヘアにした沢口の猜薫狼ぅラリ瓩併僂眸簣した。 SNS上では「奥くん1話から緊迫感凄かった」「オフショット見ると現場の雰囲気も伝わるね」「お二人とも素敵な笑顔」「最強かわいー」「ショートヘア！わ！わ！似合ってらっしゃる」「若返ったようだ！」などの声が上がっている。