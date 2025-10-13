バスケットボールB2鹿児島レブナイズは13日、アウエーで横浜エクセレンスを107対94で下し、今シーズン2勝目を飾りました。12日のGAME1を落とした白のユニフォーム・レブナイズは、スターターを3人変えて臨みました。



試合は、第1クオーターから得点の奪い合い。B3から昇格したばかりの横浜は、元レブナイズ・上良のスリーポイントシュートなどでリードを奪います。





横浜のディフェンスに手こずっていたレブナイズですが、今シーズンから加入したジョシュ・シャーマが躍動します。ワンハンドダンクシュートを含め、第2クオーターだけで11得点の活躍を見せます。第3クオーターからはレブナイズのエースアンソニー・ゲインズ・ジュニアが爆発します。得意のダンクシュートでトータル24得点の活躍をみせました。結局、レブナイズは今シーズン初の100点ゲーム。107対94で横浜を下しました。レブナイズの107得点はB2リーグでチーム最多得点記録です。また、この試合でアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手がB2通算1000得点を達成しました。今シーズンが始まって4試合目。2勝2敗のレブナイズは西地区3位です。次のゲームは15日。ホームで今シーズン未だ負けなしの神戸ストークスと対戦します。