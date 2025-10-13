人気観光地や住宅街などでクマの出没相次ぐ 「ここに出るのは考えられない」玄関を開けたら木からクマ…男性が襲われ顔などにけが 新潟では“クマ出没特別警報”
この週末も全国各地でクマによる被害が発生。人気観光地や住宅街などでの出没が相次ぎ、自治体も対応に負われています。
お堂や宿などが立ち並ぶ石畳を歩いて行くのは、体長およそ1メートルのクマ。
おととい未明、長野市の観光地・善光寺近くで撮影された防犯カメラの映像です。
記者
「クマは仲見世通りでも目撃されました」
観光客
「ほんまですの。そらすごいわ」
「ここに出るのは考えられない」
クマによる被害は、きょうも相次いでいます。
山形県飯豊町では、午前6時ごろ、民家の敷地内で83歳の女性が牛の飼料を準備していたところ、クマが背中に覆いかぶさり、右腕や背中をひっかきました。
被害に遭った女性は…
被害に遭った女性
「クマだなと思ったから身をかがめた。蹴られたような、何があったか分からないけど、背中に何かしていった」
群馬県みなかみ町では、70代と60代の夫婦が散歩をしていたところ、クマ2頭が現れ、腕や脚などを噛まれ軽いけがをしました。
きのう、北海道三笠市でも、市街地のすぐそばで2頭のクマが出没。
新潟県長岡市では住宅街でも…
記者
「男性は玄関から出たところ、柿の木から降りてきたクマに襲われたということです」
おととい午前2時すぎ、70代の男性が顔や胸をひっかかれ、軽傷を負いました。
これを受け、長岡市は対策本部会議を開き、被害状況を共有。今後の対策を確認しました。
新潟・長岡市 磯田達伸 市長
「警戒態勢をとっていてもこういう事故が起きうる状況。注意喚起を強めて被害がこれ以上出ないようにやっていきたい」
新潟県では今年度クマによるけが人が11人に上り、「クマ出没特別警報」を出して、命を守る行動を呼びかけています。