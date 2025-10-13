◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）

秋のダートマイル王決定戦は１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）で争われ、４番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が直線で抜け出し、後続に４馬身差をつけて勝利。昨年のＪＢＣクラシック（佐賀）に続くＪｐｎ１・２勝目を挙げた。川田将雅騎手は同レース初勝利となった。勝ちタイムは１分３４秒３。

今回が１３回目のＧ１級レースで、２３年、２４年のチャンピオンズＣ、東京大賞典、２４年の帝王賞と２着は５回と上位の常連馬。今年はサウジＣ４着、ドバイ・ワールドＣ７着、前走の帝王賞５着と国内外の一線級を相手に戦い、３か月ぶりのここで結果を出した。

２着は５番人気でＪＲＡのシックスペンス（御神本訓史騎手）、３着は２番人気でＪＲＡのペプチドナイル（藤岡佑介騎手）が入った。

かしわ記念、さきたま杯（ともにＪｐｎ１）を連勝中のシャマルは６着。主戦の川須栄彦騎手が１０月５日の京都１２Ｒで落馬負傷したため、今回はホッカイドウ競馬の石川倭騎手と初めてコンビを組んでの一戦だったが、掲示番を外してしまった。

石川倭騎手（シャマル＝６着）「勝負どころから手応えが怪しくなって伸びきれませんでした。テン乗りなので比較はできないですが、状態はいいように感じました」

小牧太騎手（エコロクラージュ＝５着）「勝つまではないと思ったけど、手応えが良くて３着ぐらい来るかもと思いました。勝ち馬の後ろを通ってこられたし、初めての左回りも全然気にならなかった」