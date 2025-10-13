◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）

秋のダートマイル王決定戦は１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）で争われ、４番人気でＪＲＡのウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が直線で抜け出し、後続に４馬身差をつけて勝利。昨年のＪＢＣクラシック（佐賀）に続くＪｐｎ１・２勝目を挙げた。川田将雅騎手は同レース初勝利となった。勝ちタイムは１分３４秒３。

今回が１３回目のＧ１級レースで、２３年、２４年のチャンピオンズＣ、東京大賞典、２４年の帝王賞と２着は５回と上位の常連馬。今年はサウジＣ４着、ドバイ・ワールドＣ７着、前走の帝王賞５着と国内外の一線級を相手に戦い、３か月ぶりのここで結果を出した。

２着は５番人気でＪＲＡのシックスペンス（御神本訓史騎手）、３着は２番人気でＪＲＡのペプチドナイル（藤岡佑介騎手）が入った。

武豊騎手が騎乗したサンライズジパングは４着。今年はフェブラリーＳ２着、川崎記念で３着、前走の名古屋グランプリを制するなど安定した成績を残してきた。５か月ぶりとなった今回、１番人気に支持されていた。

武豊騎手（サンライズジパング＝４着）「マイルは忙しいですね。ついていくのに苦労しました。ラストはいい脚を使っているので、距離が延びたら次はもっと動けると思います」