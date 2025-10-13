新日本プロレス１３日の両国国技館大会で棚橋弘至（４８）がＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者のエル・ファンタズモ（３８）に挑戦し、時間切れドローでベルト奪取に失敗した。

来年１月４日東京ドーム大会で引退を控えている棚橋は今年「ファイナルロード」と銘打ち所属選手たちとシングルマッチを敢行してきた。キャリア最後の両国大会となったこの日は、タイトルがかかった大一番となった。

キャリア最終盤でのベルト奪取に燃える棚橋は、コーナー最上段の攻防にを制してハイフライアタックからハイフライフローを投下する。しかしヒザで迎撃され大ダメージを負ってしまう。追撃のサドンデス（トラースキック）からＣＲＩＩ（変形フェースバスター）でマットに叩きつけられるが３カウントは許さない。サンダーキス８６（ダイビングボディプレス）も剣山で返し意地を見せる。ファンタズモの掟破りのテキサスクローバーホールドに耐え抜いたところで１５分時間切れのゴングが鳴った。

バックステージではファンタズモからタッグ結成を要請され、棚橋も受諾。「ワールドタッグリーグ」（１１月２０日、後楽園で開幕）への出場が濃厚となった。

引退まで残り８３日とは思えない激闘を終えた棚橋は「進化のスピードはゆっくりになったかもしれない。けれど引退する最後の１分１秒まで強くなりたいと願うのがプロレスラーですから」と熱弁。「まだまだ狂い咲くよ。もういい加減にしろっていうぐらいやるから。頼むからうっとうしがらないでくれよ」と笑顔を見せた。