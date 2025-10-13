学生３大駅伝の幕開けとなる「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、出雲大社前〜出雲ドーム前）は前回王者・国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を飾った。昨季の出雲、全日本を制し、箱根では３位。今年も堂々の爍慨挑戦ロード瓩鯑佑進む。

勝負の分かれ目は４区だった。辻原輝（３年）が当日エントリーで起用されると、序盤の三つどもえから抜け出し、区間新記録となる１７分２０秒の快走でトップに立った。「大阪万博の最終日だったので、４区を狡垳教吋僖咼螢ン瓩砲靴茲Δ隼廚辰徳りました」と満面の笑み。レース後のコメントも見事な仕上がりだった。

指揮官の前田康弘監督（４７）も「２区と４区でどちらに入れるか直前まで迷ったけれど、風向きを見て４区にした。攻めの区間を４、５区に置いたのが当たった」と采配ズバリ。勢いそのままに、５区・高山豪起（４年）がリードを広げ、アンカーの上原琉翔主将（４年）が危なげなくゴールテープを切った。

「気づいたら国学院、後半の国学院。しっかり自分たちの駅伝ができた」と前田監督。序盤から目まぐるしく順位が入れ替わる展開でも、国学院のレース運びはブレなかった。「我慢すべきところは我慢し、勝負どころで仕掛ける。全員が戦術を理解して走ってくれた」と称賛。主将の上原も「余裕をもって後半に上げられた。チーム全体で自信を持って走れた」と笑顔を見せた。

さらに監督は来季を見据える。「上原たちは本当にいい学年。次は辻原が中心になる。学生スポーツは早く責任を与えることが大事」と世代交代の青写真を語り、「想定通りの駅伝ができた。全日本、箱根へしっかりつなげたい」と力強く宣言。

混戦になればなるほど強さを発揮する――それが犖緘召旅餝惘´瓠Ｃよりも地味に見えて、気づけば前にいる。レースが終われば、また主役の座にいた。静かな強さが光る犢餝惘〃狆讚瓩、今年も出雲で幕を開けた。