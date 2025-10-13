８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ（キュースト）が１３日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ １ｓｔ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ２０２５『ＣＡＮ’Ｔ ＳＴＯＰ ＣＵＴＩＥ』」のツアーファイナルを開催した。

板倉可奈、梅田みゆ、増田彩乃、桜庭遥花、川本笑瑠、古澤里紗、佐野愛花、真鍋凪咲の８人組で、昨年「かわいいだけじゃだめですか？」が大ブレークしたＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ。８月から１２都市１５公演の初の全国ツアーを開催し、今回は自身最大規模となる本公演で、２日間で約１万８０００人のファンが駆け付けた。

ステージではＴｉｋＴｏｋで総再生回数７０億回を突破した「かわいいだけじゃだめですか？」で華やかに開幕。人気曲「ちきゅーめいくあっぷ計画」「キューにストップできません！」など全１９曲をパフォーマンスし、ファンを魅了した。さらに、１４日に配信される「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」「ぷりきゅきゅ」の新曲２を初披露した。

アンコールでは、来年２月に６都市９公演をまわるファンクラブツアーの開催が発表。川本は「きゅーすと初めてのファンクラブツアーです。２０２６年もたくさん、みなさんに会えるように頑張りますので、ぜひ会いに来てください」と笑みを見せた。