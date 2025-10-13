各地に大きな爪痕を残した霧島・姶良集中豪雨から2か月が過ぎ、被災地も実りの秋を迎えました。

被害を受けた鹿児島県姶良市の田んぼでも、稲刈りがありました。

（記者）「8月の豪雨で大きな被害を受けた姶良市北山上集落の田んぼです。実りの秋を迎え、集落の人が集まって稲刈りが行われています」

姶良市北部の山間にある北山上集落です。

集落を流れる山田川が氾濫し、川沿いにあった土手が流され、こちらの田んぼは壊滅的な被害を受けました。

所有する比知屋修治さんは、一度はあきらめかけたものの、残ったイネを大切に育ててきました。

（比知屋修治さん）「なんとか刈ることができて、イネもきれいに育ってくれてよかった。（最初は）本当にどうなるかと思って、今年コメがとれるんだろうかと心配した」

稲刈りには同じ姶良市に住む長男の良介さんも駆けつけました。

（長男 良介さん・37）「最初は（流された田んぼの）写真が1枚送られてきた。『えっ！？』と、流れ込んだ流木などをどけたり、土砂を撤去したりして手伝った。稲刈りが終わったら安心する。しっかり親孝行したい」

石やがれきが流れ込んで機械で稲刈りができない場所は、集落の仲間が手で稲を刈っていきます。

（北山上集落 有村信行 自治会長・69）「石や木や竹などがいっぱい入っている。やはり水の力はすごい。自然の力には負ける。災害を受けて困っているので、みんなで協力して助けようということで声をかけたらみんな『いいですよ』と言ってくれるところが一番いい」

川の土手は元通りにできるのか。今年の稲刈りは終えたものの、来年またこの田んぼでコメ作りをできるかはまだ見通せません。

（比知屋修治さん）「石やゴミを全部どけて、そこにまた土を持ってこないといけない。（来年は）無理かもしれない」

それでも家族や仲間の力を借りながら、比知屋さんはイネと同じように来年に向けて力強く立ち上がろうとしています。

（比知屋修治さん）「親父おふくろが守ってきた土地なので、全部無くすのは難しい。しんどいことも多いけど、できた時の喜び。体が続く限りはやっていきたい」

・