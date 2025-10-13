俳優の草磲剛（51）が13日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にゲスト出演し、ビンテージものにまつわるエピソードを明かした。

ジーンズなどビンテージものの収集が趣味の草磲は、高級ギターをすんでのところで逃してしまった話を披露した。購入したのは、コンサートのため来日していた米歌手ブルーノ・マーズだったようで、「ブルーノ・マーズさんに買われて良かったのかなと」ともこぼした。

そんな流れで、草磲は唐突に「あと、設楽さんにも買われています。ビンテージの…」と、トークを脱線させた。「たぶん設楽さんにね。凄い目を付けていた、後付けの50年代くらいのフーディー（パーカー）なんですけどね」。ターゲットをブルーノから、MCの「バナナマン」設楽統に変更し、笑わせた。

ネットで存在はチェックはしていたものの、「ある日、ないって」と気づいたという。「たぶん、設楽さんが買われたんじゃないかなって。個人情報ですから、特定はしないけど、いろいろたどり着くと設楽さんなのかな」。設楽はバツが悪くなったのか、「今、ブルーノ・マーズの話を…」と話を戻そうとしたが、草磲は「ブルーノ・マーズさんの話よりも、そっちのトレーナーの方が僕は悔しくて」と譲らなかった。

草磲とともにゲスト出演していた俳優・中村雅俊からは、「草磲君が悪いよね。予約してないんだもん」とツッコミが。それでも草磲は「朝までそのトレーナーを買いに（行って）、並んでたんですよ。並んでたのに、それが一歩、タッチの差で買われてたの」と、さらに悔しさをあらわにした。

設楽が「ギターもですか？」と、再び軌道修正しようとしたが、草磲は「タッチの差ですよ？」と悔しさをアピール。「ブルーノ・マーズさんは海外にいるので、文句の言いようがないけど、今日は近くにいるので」と、すぐ隣の設楽に思いをぶつけていた。設楽も「すみません、そうとも知らず」と申し訳なさそうだった。