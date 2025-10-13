成田国際空港会社（ＮＡＡ）が、成田空港で働く人たちにスポットライトを当てたショートドラマの制作に取り組んでいる。

近い将来の空港拡張に伴う人材確保が目的だ。スマートフォンでＳＮＳから気軽に視聴できる「縦型ショートドラマ」を通じて、若者世代に空港との接点をつくり、働く魅力を発信する。（竹田淳一郎）

ＮＡＡが映像制作で人材確保策を行うのは、昨年５月から劇場などで公開された短編映画「空の港のありがとう」（Ｙｕｋｉ Ｓａｉｔｏ監督）以来。今回は若者にストレスなく見てもらえるよう、１話２〜３分で完結するショートドラマを２話制作する。

１話目は航空機の手荷物の積み込み、積み下ろしを担当する「バゲージハンドラー」を続ける５０歳代の男性と、海外留学を控えた高校生の娘が一つのスーツケースを通じて親子愛を通い合わせる感動の物語。２話目は有名人に会えるというミーハーな気持ちで空港に就職した若い女性清掃員が、理不尽な乗客や落とし物を巡る騒動に巻き込まれるコメディータッチの物語となっている。

監督と脚本は、カンヌ国際映画祭の「＃ＴｉｋＴｏｋＳｈｏｒｔＦｉｌｍコンペティション」でグランプリ受賞歴がある映画監督の本木真武太さん（３７）が手がけた。

撮影は２、３日に成田空港や芝山町の航空科学博物館などで行われた。実際に成田空港で働いている日本航空グループの社員ら約２０人がエキストラ出演した。

本木監督は「空港に欠かせない職業として清掃員やバゲージハンドラーを描きたいと思った。エンターテインメント性を持たせながらも、仕事の風景やストーリーは実際に起きているものであり、ドラマを見る若者の記憶に残る作品にしたい」と語った。

成田空港は２０２９年３月の供用開始を目指し、３本目のＣ滑走路の新設と既存のＢ滑走路の延伸工事が進んでいる。年間発着枠は現在の３０万回（今月２６日から３４万回）から５０万回に拡大される。現在４万人いる空港従業員も７万人が必要と試算されていて、将来を見据えた人材の確保・育成が課題となっている。

ＳＮＳを使った短編ドラマの有効性について、プロデューサーの菊池亜実さん（２６）は「わずか２分で完結するすっきり感がある。職業そのものはさりげなく描くことで、共感と興味を引き立たせる効果がある」と話す。ＮＡＡ戦略企画室の深沢千帆（ちひろ）さん（３１）も「若い世代が空港の仕事を知るきっかけになればうれしい」と意気込んでいる。

１、２話とも出演した石塚汐花さん（２８）は「ドラマを通じて、私たちの目にはキラキラと輝く空港が様々な職業の人たちが働くことで成り立っていることを知ってもらいたい」と話していた。

ドラマは１話目が２０日から、２話目は３１日から配信される予定。ＮＡＡは、再生回数や評価次第でシリーズ化も検討していくとしている。