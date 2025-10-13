清楚でやさしそうな人に見えて、実は化けの皮が剥がれるととんでもない危険人物だった、なんてこともあるようです。そんな人がママ友にいたらと思うと怖いですよね。

今回は、男好きなママ友の誘惑に夫がまんまと引っかかった話をご紹介いたします。

料理のおすそ分け

「近所のママ友が、人の夫を誘惑するとかで噂になっていました。うちの夫とは関わることもないし大丈夫だろうと思ってたけど、ある日仕事から帰ってきた夫がそのママ友に会ったとのこと。夫は『あの人癒し系だよな』『清楚でおとなしい感じだけど話しやすいし』とママ友を褒め始めたんです。

しかも『今度夕飯のおかず分けてくれるって』『うちが共働きで大変って言ったら、食べてくれる人が多いほうがいいからって』とまんまとママ友の術中に引っかかっていてあきれました。ママ友が危険な人だと説明しても、なかなか信じないし私を悪者呼ばわりしてきて、それもムカつきましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 親切にされてコロッと騙されてしまったのかもしれませんね。人の夫を誘惑する悪趣味なママ友とは距離を置くべきですが、旦那さん自身が危機感をもってくれないと難しいでしょう。

