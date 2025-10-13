若手のホープとオリンピックメダリストの競演 スキージャンプのレジェンド葛西も礼留飛も飛んだ！ 妙高市でサマージャンプ大会
スキー・ジャンプの話題です。妙高市で12日、サマージャンプ大会が開かれ、地元出身の清水礼留飛さんやレジェンド、葛西紀明選手が登場。
今後の活躍が期待される選手と対戦しました。
12日に開かれた妙高高原サマージャンプ大会。若手選手を育成しようと小中学生から一般まで幅広い年代が出場し、毎年、開かれています。
そこに登場したのは地元出身の清水礼留飛さんとスキージャンプ界のレジェンド、葛西紀明選手です。
今後の活躍が期待される21歳の中山和（なごみ）選手が華麗なジャンプを披露すると……
対するは清水礼留飛さん。ソチオリンピックではジャンプ団体のメンバーとして銅メダル獲得に貢献しました。
そして、早稲田大学の葛西優奈選手。ことしの世界選手権では複合競技で金メダルを獲得。今後の活躍が期待される選手です。
最後はジャンプ界のレジェンド、葛西紀明さんが貫禄のジャンプを見せてフィニッシュ。
4人のジャンプに会場は大きく沸いていました。
【葛西優奈選手】
「男子選手と戦うのが初めてなのですごく光栄なことで。ありがとうございました」
【妙高市出身 清水礼留飛さん】
「皆さんの声援のおかげで気持ちよく飛ぶことができました。皆さんの声援があってこんなに大会が盛り上がったと思います」
若手のホープとオリンピックメダリストの競演。
競技に取り組む子どもたちにとっても大きな刺激となったようです。