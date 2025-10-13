久保建英は左足首にテーピング補強で練習参加、あすは「時間限定」出場へ…森保Jブラジル戦最終調整
日本代表が13日、キリンチャレンジカップ・ブラジル戦(14日)の前日練習を試合会場の味の素スタジアムで行った。
冒頭15分間が報道陣に公開され、合宿序盤に別メニュー調整が続いていたMF久保建英(ソシエダ)を含む25人全員が参加。久保は痛めていた左足首を厚めのテーピングで補強し、元気な様子でウォーミングアップを行っていた。
森保一監督は前日練習に先立って行われた公式会見で久保の状態に言及。「タケに関してはプレーできる状態にある。ただし90分はプレーできる状態ではない。させるべきではないと思う。そこは時間を限定し、プレーしてもらいたいと思う」と述べており、ブラジル戦には時間限定付きでピッチに立つとみられる。
過去2分け11敗と未勝利のブラジル戦。森保監督は「ブラジルに初勝利したい気持ちでいるし、(初勝利)できるだけの選手がいる」と初勝利に意欲を見せつつ、「親善試合でも勝ちたいが、本番で勝てる力をつけたい。明日の試合では経験を重ね、力をつけられるように、勝利を目指しながらW杯で勝つために力をつけることができれば」と意気込んだ。
(取材・文 竹内達也)
前日練習に合流したMF久保建英(ソシエダ)
左足首には分厚いテーピングが巻かれていた
