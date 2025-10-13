日本戦会見でブラジル記者から絶賛相次いだアンチェロッティ監督、“セレソン流”問う声にも己を貫く「一つのやり方ではダメだ」
新たな“セレソン”の到来を感じさせる記者会見だった。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が13日、キリンチャレンジカップ・日本代表戦の前日公式会見に出席。数多く来日したブラジルメディアからは一様に10日の韓国戦(◯5-0)の内容を賞賛する質問が上がり、8か月後のW杯本大会に向けてポジティブな機運が高まっている印象を与えた。
ミラン、チェルシー、R・マドリーなど世界的ビッグクラブを数多く率いたアンチェロッティ監督は今年5月、史上初の外国人指揮官としてブラジル代表監督に就任。代表監督を務めるのは自身初ながらもスター選手が居並ぶ“セレソン”の難しい選手選考を担い、先発メンバーを大胆に入れ替えながら南米予選5位フィニッシュに導いた。
W杯予選の突破自体は順当な結果とされるが、守備の立て直しにめざましい成果を発揮した。就任前の南米予選では14試合で16失点を喫していたが、就任後の4試合ではわずか1失点のみ。それもW杯出場を決めた直後に行われた高地ボリビアでのアウェーゲームで1失点を喫したのみだった。
主力を担うMFブルーノ・ギマランイスはこの日、記者会見で報道陣から堅守について問われ、「監督がイタリア人だということを忘れてはいけない。ディフェンスの面では大きく鍛えられた」と粋に返答。「我々も監督と話した時に『これ以上失点したくない、失点が我々のパフォーマンスを悪くしているんだ』という話をして、それで改善してきた。W杯のような重要な大会では先に失点してはいけないのが鉄則だから」と充実感を口にした。
アンチェロッティ監督によると、その成果は「チームにバランスを求めた」ことで出ているという。指揮官は「一つのベースを作り、チームへのコミットメント、攻撃するという姿勢を徹底した。犠牲の精神も導入した。それが功を奏し、韓国戦では非常にボールをキープし、良い試合ができた」と韓国戦での5-0勝利に手応えを語った。
またこの日の会見では、会見場に立ち見が出るほど大挙して来日したブラジルメディアから現状のチームづくりを称える質問が数多く上がり、すでにサッカー王国の記者の心を掴んでいる様子が感じられた。。
ある記者は「韓国戦の後、ブラジルのSNSは“Jogo Bonito”(美しいフットボール)が戻ってきたと興奮している。彼らはみんなドリブルやパスの映像をシェアしている」と絶賛した上で「ブラジル代表を率いるにあたって、ブラジル風の“Jogo Bonito”をしたいと意識しているか」と指揮官に問うた。
もっともこうした質問に対し、アンチェロッティ監督は冷静に返答していた。「もちろんブラジルの選手の個々のクオリティーは“Jogo Bonito”になる」としながらも、「ただ“Jogo Bonito”というのはそれだけではない。集団的な動き、決め事、ボールがあってもなくても素晴らしいプレーができる。それも“Jogo Bonito”だと意識すべきだ」と規律や組織力に意義を見出していた。
他の記者からは「ブラジルの文化として早々に先発の11人を決め、その11人でどんな相手とも対戦していくというものがある。その11人を見つけることが監督の作業というのがある」という前置きとともに、今後もメンバー固定を続けていくのかどうかという旨の質問が出た。
これにもアンチェロッティ監督は「合流した時にモチベーション高くプレーしないといけないのでチーム内競争はとても重要だ。最初から11人を固定するのではなく、W杯に向けて少しずつチームを試し、ローテーションをし、特定の選手がこのシステムに適応するかを見ていくことが現状の良い解決策なのではないかと思っている」と返答。その上で語気を強めて「私が信じているのはこのチームは一つのやり方ではダメだということだ。複数のプレースタイル、違うシステムでプレーできないといけない。ブラジルの選手のクオリティーはそれを可能にすると思っている」と自らの起用法を貫く構えを見せた。
その他、会見ではFWネイマールの招集に関する質問も飛び、「ンディションさえ良ければ当然、今の代表チームに当てはまる。というのもネイマールはコンディションさえ良ければ、世界のどのチームでもポジションを得ることができるだろう」とレジェンドへの敬意も口にした指揮官。史上初の外国人監督としてのW杯優勝に向けては「おっしゃる通り誰も自国以外を率いて優勝した例はないが、物事には全て初めてというものがある」との大きな決意も語り、新たな“セレソン”の構築を印象付けた。
(取材・文 竹内達也)
