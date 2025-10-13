自民・公明の連立解消で国政が揺れるなか、注目の人物が広島入りしました。次の衆院選をにらんだ動きが早くも始まっています。



広島市内の商店街に集まった多くの人。その視線の先には…。街頭演説などで全国を回っている国民民主党の玉木雄一郎代表です。首相指名選挙のゆくえが注目されるなか、他党との連携について、こう語りました。



■国民民主党 玉木雄一郎 代表

「私が首班指名の有力候補だと挙げていただいているのは大変ありがたいことだし、身の引き締まる思いです。心配は無用ですからみなさん。我々はみなさんのために判断していきますし、この国の未来のために判断していきます。それだけですから」





国民民主党は、次の衆議院選挙で広島4区に新たな候補者を擁立すると発表しました。東広島市議の鍋島勢理氏（34）です。■国民民主党 公認候補予定者 鍋島勢理氏「広島県の皆様の声をしっかりと国会永田町に届けていく政策に乗せていく。現役世代として責任を持って、今こそ政局ではなく、政策本位で取り組んでいく。その覚悟でおります」鍋島氏は東広島市出身で、東京電力ホールディングス、広島県職員などを経て、2023年の東広島市議選で初当選しました。次の衆院選まで市議の活動を継続するということです。一方、広島4区現職の日本維新の会・空本誠喜氏は、次の衆院選に無所属で立候補すると明らかにしました。党が掲げる大阪の「副首都構想」などに賛同できないとしています。■日本維新の会 空本誠喜 衆議院議員「背水の陣を敷かないと4区では勝てないそういう意味で次の選挙は戦っていきたい」日本維新の会での活動は続けながら、核兵器廃絶などを訴える地域政党を立ち上げたいとしています。【2025年10月13日放送】