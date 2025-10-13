13日に閉幕する大阪・関西万博。イタリア館の前には大勢の人が並んでいました。

【写真を見る】1日限りのスケートリンクも！屈指の人気“イタリア館”は夜を待たずにクロージングセレモニー 話題の海外パビリオンに多くの人が…大阪・関西万博最終日

（大石邦彦アンカーマン）

「これみんなイタリアパビリオン待ちです！」

（大石）

「これ何時間待ち？」

（並ぶ人）

「5時間くらい。」



万博屈指の人気となった「イタリア館」。

13日はクロージングセレモニーが行われ、ソチオリンピックフィギュアスケート銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんらが出席。





来年2月開幕のミラノ・コルティナオリンピックへつなげようと、パビリオンの前に一日限りのスケートリンクも登場しました。

（大石）

「大盛況でしたね？」

(関西万博イタリア館マリオ・ヴァッターニ政府代表)

「本当に皆さんのおかげです。」

（大石）

「今度はイタリアでオリンピックがあるが？」

(関西万博イタリア館マリオ・ヴァッターニ政府代表)

「そうですね。2026年2月から始まります。また今度ミラノ・コルティナで。」

そのイタリア館は会期中、「国宝級」の様々な美術品が出典されたことで人気を博しました。しかし、一部の作品は10月25日からも大阪市立美術館で継続展示されることが決定。しばらくは余韻を味わうことができます。

万博最終日の賑わいはインド館やインドネシア館でも

（大石）

「ナマステの巨大オブジェが目印となっているインド館。オープンが遅れたインドパビリオン、本当に心配しましたが無事最終日を迎えました。大勢の人がパビリオンの中に吸い込まれていきます。」



（大石）

「最終日いかがですか？」

（インド館スタッフ）

「いろんな賞をいただきまして。」



このインド館は外観のデザインが素晴らしいと、主催者表彰を受けました。

そして、話題のパビリオンはこちらも。



「♪ヨヤクナシでスグ入れる♪」

インドネシアパビリオンで生れたのが『ヨヤクナシ』の歌。



（大石）

「予約なしの歌人気ですね？誰が考えた？」

（インドネシア館スタッフ）

「Togeteher。一緒に。」

コモンズ館のガラスにメッセージ！閉幕に向けて値引きセールで半額も

さらに、コモンズ-B館に行くと



（大石）

「コモンズパビリオンには、スタッフの方たちのメッセージが書かれています」



コメントからは愛された万博だったことがよくわかります。

中に入ると…



（大石）

「こちらのパビリオン、セールをしています」



閉幕にむけて値引きセールが行われていて、中には半額のものもありました。

184日間で来場40回！？名古屋から通い詰める来場者も…

とにかく、きょうは、気合の入った来場者でいっぱいでした…



（大石）

「何回来てる？」

（名古屋から来た人）

「40回くらい来た。」

（大石）

「新幹線代含めて結構かかりましたね？」

（名古屋から来た人）

「キャー。」

（大石）

「考えるのやめましょうか！」