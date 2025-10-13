政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１３日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では公明党の自民党への連立離脱通告や、高市早苗総裁が国会首相指名選挙で首相指名されるか不透明な情勢を特集した。

【衆院会派（８日現在）】

自民１９６

立憲１４８

維新３５

国民２７

公明２４

これまで少数与党ながら自公２２０をキープしてきたが、公明離脱により自民は単独１９６のみとなり、立憲＋維新＋国民＝２１０が数字上は上回り、野党による政権交代も可能な情勢に。ただし立国維の結集は難航が予想されている。

一方で自民＋維新＝２３１となり、過半数まで僅か２議席であることから、維新にキャスティングボードが移ったとの指摘も。

各政党の思惑がぶつかり合って、どの組み合わせも連立・協力が簡単でないのが現状だが、田崎氏は「自民党にとっては、これ連立を組まなくても、維新が共同代表の藤田さんの名前を書けば、それでいいんですよ」と指摘した。

「自民が１９６で、（維新を除いた）野党は立憲と国民を足しても１７５。これで自民が勝つわけです」と指摘し「連立が前提とせずに、維新が藤田さんの名前を書けば、自民党の勝ちなんです」と解説した。

一方で状況的に「自民と国民の連立の可能性は今の段階では非常に低いです」とした。