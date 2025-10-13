女優山田優（41）が13日、ライフスタイルアワード「OCEANS The BEST Wellbeings 2025」を受賞し、都内で行われた披露セレモニーに登場した。

オンもオフも輝く人を表彰するアワードで、「仕事と家庭のバランスを大切にし、いつも自然体で前向きな姿勢は、多くの人に勇気とポジティブな影響を与える」と評価を受けた。

「モデルとして、母として、日々の中で起きることをすごく大切に過ごしてきました。これからも家族との時間を大切に、日々の時間を大切に活動を続けていきていけたら」

ハッピーについて「常に笑顔、ハッピーに過ごすことを心がけている。花がきれいだなと思ってもハッピだし、子どもが何かできるようになったらハッピー。常にそれを発見できるようにアンテナを張っています」とした。

23年には夫の俳優小栗旬（42）も受賞しており、夫婦での受賞は同賞初。「常にみんなで笑顔いられるように努力しています」と笑顔で話し、来年の目標を聞かれると「英語と韓国語を頑張る」と語っていた。

元ラグビー日本代表で順天堂大医学部5年の福岡堅樹さん（33）、プログリット社長岡田祥吾さん、南海キャンディーズ山崎静代（46）も登壇した。