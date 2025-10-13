朝ドラ女優・鳴海唯、“青髪”に激変 「青似合うのエグいっす！」影山優佳も絶賛
連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に出演した女優の鳴海唯が13日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな青髪にイメチェンした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“青髪”に激変した鳴海唯をもっと見る
鳴海は投稿で「シナントロープ第2話 今夜11:06〜 室田環奈、24歳、青髪の美容学生です どうぞよろしくお願いします！」とコメント。公開された写真では、柔らかな光に照らされながら窓辺に佇む姿を披露している。
写真はドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）で共演する影山優佳が撮影したもの。影山は「かわいすぎます。青似合うのエグいっす！」とコメントを寄せ、ファンからも「青髪唯ちゃん可愛すぎる」「青髪も似合ってる」など称賛の声が寄せられている。
鳴海は『あんぱん』で今田美桜演じるヒロイン・のぶと共に高知新報に入社した小田琴子役を演じていた。
引用：「鳴海唯」インスタグラム（＠narumi_05）
