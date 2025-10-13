［Alexandros］磯部寛之さんが大山ではしご酒！　四川の街・成都にハマった理由とは

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2025年11月号（10月15日発売）の第39回は、活気あふれる商店街があり、暮らしやすい街としてひそかに人気を集めている東京都板橋区の大山商店街へ！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第39回は大山ではしご酒！

大山は東武東上線で池袋駅から約6分で着き、駅周辺には「ハッピーロード大山商店街」や「遊座大山商店街」などの下町情緒が漂う商店街があります。スーパーや商店はもちろん、飲食店も多く並んでいるため、最近では「暮らしやすい街」として人気を集めています。

今回もまた、磯部さんは初めて降り立つ駅ということで、1軒目には担当編集・武内おすすめのやきとん屋に向かいます。メニューを一目見て、すぐに赤星の瓶ビールを注文。取材日はアジアツアーから帰国した翌日だったため、久しぶりの日本のビールが身体に沁みわたります。

かしら、たん、しろ、もつ煮込みとお馴染みのメニューも注文します。ビール同様久しぶりのやきとんに悶絶しつつ、話題はアジアツアーでのお話に。

豆腐がドンっとのった、1軒目でのもつ煮

なかでも今回のアジアツアーでは、四川省の省都・成都の食が「すごくよかった」そうです！一体何の料理が磯部さんのツボにハマったのか、ぜひ予想しながら本誌で答えを確認してください！

こちらは2軒目での乾杯の様子

ゲストも登場でテンション上がります

2軒目には、店前にぶら下がった提灯が趣深い居酒屋へ。旬の味を探しつつ、本連載では珍しいつくねなども一緒に頼みます。お酒は紀州梅干サワーを。もちろん、使われている焼酎は「金宮（キンミヤ）」です。一口飲むと、これまた久々の「金宮」の味わいに悶絶し、テンションが上がります。

金宮の紀州梅干サワーが身体に沁みます

アジアツアーでのライブ中のお話や飲んだお酒の話などをしていると、夕立が降り始め、「雨音を聴きながら飲むっていうのも乙だよね」と少しクールダウンしながら飲み進めます。

雨もやんできたところで、3軒目へと移動。商店街から少し離れたところに佇む町寿司で、細巻きをビールや冷酒と一緒に楽しみます。

日本酒が進みます

居心地の良い店内に長居しそうになりますが、テンポよく4軒目の焼肉店へ。

ここで、磯部さんの友人がゲストとして登場！話も盛り上がり、5軒目にバーへと行き、スコットランド・アイラ島の有名なシングルモルトウイスキー「ラガヴーリン16年」などを楽しみ、取材は終了となりました。

先に焼肉を食べながら、ゲストの登場を待ちます

久しぶりの日本の美味に、アジアツアーでのお話、ゲストとのお話など、盛り上がった大山でのはしご酒は5軒でした！

そして、今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「久しぶりの日本でのはしご酒にハイテンションな磯部さん」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活動するほか、ソロでは『GORILLA RADIO！』（ZIP-FM）のパーソナリティとしても活躍。『PROVOKE ASIA TOUR 2025』（9/19 北京、9/21 上海、9/24 成都、9/26 広州、9/28 台北）、『京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園』（10/11 京都）、『ウマ娘 プリティダービー6th EVENT The New Frontier 秋公演』（10/18 埼玉）、『PROVOKE JAPAN TOUR 2025』（10/20・21 大阪）、『THIS FES ’25 in Sagamihara』（11/01・02 神奈川県）などライブを開催予定。

文・撮影／編集部

【画像】磯部さんが久しぶりの日本でのはしご酒で飲んで悶絶したお酒（7枚）