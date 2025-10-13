ブルージェイズに先勝のマリナーズ、袖に輝く「スイッチ2」の広告

米大リーグのマリナーズは12日（日本時間13日）、敵地トロントでブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に3-1で先勝した。選手たちのユニホームの左袖に輝くのは、誰もが知る日本企業の広告。ファンからは「すげえなあ」「広告効果半端ない」と驚きの声が上がった。

2点リードで迎えた9回、マリナーズはシーズン38セーブのムニョスをマウンドへ送った。2死後カークを2ストライクと追い込み、3球目は低めのスライダー。遊撃後方へ上がったフライを左翼手のアロザレーナが捕ると、ムニョスはマウンドで天を見上げホッとした様子。その左肩に輝いていたのが赤い広告。任天堂のゲーム機「スイッチ2」のロゴだ。目ざとく見つけた日本のファンからは、X上に驚きのコメントが並んだ。

「マリナーズ勝利！ これは任天堂スイッチ2のお陰でしょう」

「任天堂スイッチ2を広告しまくりですね 勝てば勝つほど宣伝なる」

「マリナーズとドジャースがワールドシリーズ戦ったら、任天堂は広告効果が半端なくてウハウハだな」

「強烈な広告効果だぜこれは。任天堂上手っ」

「マリナーズのユニフォームにSwitch2のロゴが入ってて任天堂すげえなぁとなる」

「マリナーズに任天堂がスポンサーで付いとる！」

今季のマリナーズは、イチロー氏が加わった2001年以来のア・リーグ西地区優勝を果たし、悲願のワールドシリーズ出場と世界一を狙える位置につけている。



