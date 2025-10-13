善光寺周辺など長野市の市街地で10月10日夜からクマが相次いで目撃されています。その姿は防犯カメラにも…。これまでに人への被害は確認されていませんが、市や警察が注意を呼び掛けています。



善光寺の宿坊の一つ世尊院釈迦堂の前の通りを南から北に向かって歩く黒い生き物。11日午前2時すぎに防犯カメラが捉えた体長1メートルほどのクマの映像です。



飯島榛菜記者

「クマの姿があったのはこの辺りです。この通りは宿坊が立ち並び、日中、人通りの多い善光寺の仲見世通りからすぐの場所です」





長野市などによりますと、善光寺周辺を含む市北部では10月10日夜から11日夜にかけて、クマの目撃情報が相次ぎました。少なくとも9件の情報が寄せられていて、湯谷小学校や柳町中学校、加茂小学校の近くでも目撃されています。いずれも人への被害はありませんでした。目撃されたクマは同じ個体かどうか分かっていません。善光寺の仲見世通りは3連休最終日の13日も大勢の人でにぎわいを見せていました。観光客は…。埼玉から「こんなに観光客たくさんいるところでクマが出るなんて思わなかったので、ちょっとびっくりして」東京から「今どこでも出てくるから、おちおちうかうか歩いていられない。ましてこういうところで出ているとは本当に怖い」善光寺周辺では11日夜遅く、加茂小学校近くの道路で目撃されたのが最後です。住民は「この辺では全然(クマの出没は)聞かない。夜は気を付けた方がいいですね」長野市街地では2012年にも、JR長野駅やその周辺などでクマが目撃され、駆除される事態となりました。また、長野市南東部の若穂川田の若穂中学校の近くでも11日と、13日午前7時すぎ、クマの目撃情報が相次いでいます。市は屋外にクマの餌となる食べ物や生ごみを放置しないことなど注意を呼び掛けています。