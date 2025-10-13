ホームで「14戦無敗」の森保ジャパン　ブラジル戦で試される“対世界モード”への進捗状況　海外メディアも注目「これ以上の舞台はない」

パラグアイ戦では2−2のドローに終わった(C)Getty Images

10月14日、サッカーの国際親善試合として日本代表対ブラジル代表の一戦が開催される。東京・味の素スタジアムで行われる今回の試合、森保一監督率いる日本はホームの観衆の後押しを受けながら、ブラジル戦初白星という歴史的偉業に臨むことになる。

【動画】堂安律が圧巻の2ゴール1アシスト！「ロッベンばり」と称賛されたホッフェンハイム戦のハイライトを見る

直近3試合で勝利の無い日本に対し、ブラジルは10月10日に行われたソウルでの韓国代表戦に5-0と快勝。攻撃力の高さを見せつける試合展開となり、勢いそのままにアジア遠征2連勝を目指し日本との対戦に挑む。そのブラジルが相手となるこの試合、公式戦勝利から遠ざかっている日本は結果が求められる状況であり、チームとしての完成度も試される戦いとなる。

何より、日本サッカー史上において、対ブラジル戦での未勝利が続いていることで、その歴史に終止符を打つことにも期待が寄せられている。また、10日のパラグアイ戦では後半アディショナルタイムに追いついてのドロー決着という物足りない内容だったため、今度こそホームのサポーターに勝利を届けることこそ、選手たちが背負う使命に他ならない。

そして、サッカー王国に挑む森保ジャパンの戦いには各国メディアも関心を寄せている。米国スポーツサイト『The Sporting News』が日本対ブラジル戦の特集記事の中でこの一戦を展望。韓国戦で得点を記録したエステバン、ロドリゴ、ヴィニシウスらを擁するブラジル攻撃陣を高く評価しながらも、「日本との試合は簡単ではない」などと見通している。