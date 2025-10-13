ホームで「14戦無敗」の森保ジャパン ブラジル戦で試される“対世界モード”への進捗状況 海外メディアも注目「これ以上の舞台はない」
パラグアイ戦では2−2のドローに終わった(C)Getty Images
10月14日、サッカーの国際親善試合として日本代表対ブラジル代表の一戦が開催される。東京・味の素スタジアムで行われる今回の試合、森保一監督率いる日本はホームの観衆の後押しを受けながら、ブラジル戦初白星という歴史的偉業に臨むことになる。
直近3試合で勝利の無い日本に対し、ブラジルは10月10日に行われたソウルでの韓国代表戦に5-0と快勝。攻撃力の高さを見せつける試合展開となり、勢いそのままにアジア遠征2連勝を目指し日本との対戦に挑む。そのブラジルが相手となるこの試合、公式戦勝利から遠ざかっている日本は結果が求められる状況であり、チームとしての完成度も試される戦いとなる。
何より、日本サッカー史上において、対ブラジル戦での未勝利が続いていることで、その歴史に終止符を打つことにも期待が寄せられている。また、10日のパラグアイ戦では後半アディショナルタイムに追いついてのドロー決着という物足りない内容だったため、今度こそホームのサポーターに勝利を届けることこそ、選手たちが背負う使命に他ならない。
そして、サッカー王国に挑む森保ジャパンの戦いには各国メディアも関心を寄せている。米国スポーツサイト『The Sporting News』が日本対ブラジル戦の特集記事の中でこの一戦を展望。韓国戦で得点を記録したエステバン、ロドリゴ、ヴィニシウスらを擁するブラジル攻撃陣を高く評価しながらも、「日本との試合は簡単ではない」などと見通している。
日本が現在ホーム14戦負け無しという成績を紹介しながら、「先週行われたパラグアイ戦では、2-2の引き分けに終わったものの、攻撃陣がエネルギッシュなプレスで相手を追い込み、そのクオリティを再び示した」と指摘する。
また出場メンバー予想では、日本は南野拓実、小川航基、堂安律、鈴木彩艶ら前回のスタメン11人が変わらず。ブラジルは、「韓国戦からGKのみ変更の可能性がある」などと綴っている。
他にも、イギリスメディア『Sports Mole』では、「日本がブラジルに対するこれまでの劣勢を覆すなら、この試合以上の舞台はないだろう。セレソンはアウェーでのパフォーマンスが芳しくないためだ」と両国の現在の力関係を分析。だがその一方で、「日本も直近の出来が万全とは言えず、この試合では勝負がつかない可能性もある」とも見込んでいる。
世界屈指のタレントを擁するカナリア軍団に森保ジャパンがどんな戦いを演じるのか。“ワールドカップ優勝”を目標に掲げる日本サッカーにとって、まさしく実力が試される一戦となるだろう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]