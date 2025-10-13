日本代表と対戦するブラジル、予想スタメンが判明！風邪気味の18歳神童エステヴァンも出場か

すでに出場を決めている2026年W杯に向けた準備を進めている日本代表は、14日にブラジルとの親善試合を戦う。

ブラジル代表は10日にソウルで行われた韓国戦に5-0で勝利した後に来日。

『Globo』によれば、セレソンの東京滞在は短期間になるそうで、カルロ・アンチェロッティ監督が行うトレーニングは月曜午後の1回だけだとか。

指揮官は、韓国戦からのメンバー入れ替えは、1人だけになることを示唆。韓国戦ではGKにベントを起用したが、日本戦ではウーゴ・ソウザが起用される見込み。

ブラジル代表の日本戦予想スタメンはこちら。

GK：ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

DF：ヴィチーニョ（ボタフォゴ）、エデル・ミリトン（レアル・マドリー）、 ガブリエウ・マガリャイス（アーセナル）、ドウグラス・サントス（ゼニト）

MF：カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド）、ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）、エステヴァン（チェルシー）、ロドリゴ、（レアル・マドリー）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

FW：マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

システムは4-2-3-1で、豪華な2列目は、右からエステヴァン、ロドリゴ、ヴィニシウスになる模様。

18歳のエステヴァンは、あのネイマールが天才と評したほどの逸材で、韓国戦で2ゴールを叩き出した。

彼は風邪の陽性反応を示しており、月曜日に再検査を行うとされていたが、通常通りトレーニングに参加したそう。メディカルチームは日本戦の出場に問題はないと見ているというが、必要に応じてルーカス・パケタ（ウェストハム）を起用する可能性もあるとのこと。

日本対ブラジル戦は14日に味の素スタジアムで行われる。